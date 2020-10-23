櫻花(9911)積極推出淨水器產品與拓展家居事業帶動，2020年第3季營收及獲利皆可望成長，第4季為傳統營運旺季，但受到2019年第4季節能補助墊高營運基期，法人預期，營運將呈現年減季增的情形，2020年全年度營收將微幅成長，不過，受到櫻花大陸營運呈現虧損拖累，稅後盈餘恐將年減8%左右。

櫻花2020年雖然推出淨水器與櫻花家居等新事業，不過，前期費用將會增加，但受惠國內廚電銷售佳，整體本業獲利呈現成長，但受到櫻花大陸營運呈現虧損，將拖累櫻花2020年獲利呈現衰退。法人預估，櫻花2020年營收將微幅成長3%左右，落在65億元附近，稅後盈餘年減在8%左右，將超過8億元。

展望2021年度，櫻花在廚電營運呈現微幅成長，但在櫻花家居與越南新事業，初期營運尚未達到經濟模規，預期整體本業獲利恐呈現衰退，不過，受惠櫻中營運由虧轉盈，可望帶動櫻花2021年整體獲利恢復成長趨勢。

(時報資訊)