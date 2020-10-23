中華電(2412)今(23)日上午舉行「iPhone 12新機首賣會」，中華電董事長謝繼茂認為，初期供貨確實不多，但目標希望1個月內「想買就可買得到」！

謝繼茂表示，iPhone 12和12 Pro預購狀況踴躍，初期供貨確實沒那麼多，不過會積極向蘋果多爭取供貨，目標希望1個月內「想買就可買得到」，相信隨著5G搭配蘋果iPhone的推出，中華電預估今年底前30萬戶的目標將超前，同時也將可以帶動平均帳單金額越來越高。謝繼茂進一步表示，中華電積極建設5G基地台，今年底預計將會超過4000座，預計明年超過8000台、甚至有機會上看1萬座；不僅如此，總經理郭水義更直說，資本支出持續加碼，沒有上限。

今日蘋果iPhone 12開賣，信義區威秀現場湧進果粉排隊，中華電今年開賣會現場贈送3600元優惠券給前100名排隊的果粉，另外，只要於年底前持優惠券至中華電門市購買iPhone 12全機型任一款，都可再享3600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案都可適用。

另外，談到亞太電昨日公布的5G資費，和電信三雄大致相同，中華電認為，亞太電規劃的5G資費符合預期，預計後續各家雖有競爭，但因為5G有一定價值，未來中華電也會積極廣結盟，提升5G整體價值，隨著5G價值出來，資費就會維持一定力道。

(時報資訊)