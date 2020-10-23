深澳漁港驚傳火燒漁船 黑煙猛竄急救援 11:522020/10/23 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市深澳漁港驚傳火燒船，濃濃黑煙怵目驚心。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市深澳漁港驚傳火燒船，濃濃黑煙怵目驚心。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳區深澳漁港今天上午10點左右，驚傳有一艘海釣漁船起火，現場冒出大量濃煙，新北市消防局接獲通知後，立刻派遣人員前往救援，火勢也在10點20分左右熄滅，現場經確認無人員傷亡。 據了解，火災發生位置為該船「三三號漁船」的駕駛艙 ，總燃燒面積約10平方公尺，火災發生時冒出濃濃黑煙，海巡署岸巡隊、新北市消防隊皆派員前往救援，起火原因仍待火調釐清。 (中時 ) #10 #漁船 #新北市 #人員 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深澳漁港驚傳火燒漁船 黑煙猛竄急救援 11:522020/10/23 社會 高雄亞灣區漸夯 聯上鉑金熱銷 04:102020/10/23 產業特刊 外銷訂單連7紅 對陸接單最旺 04:102020/10/21 財經焦點 台東消防猛男挺油肚宣傳 千名網友驚呆了 18:002020/10/21 寶島 《傳產》北市東區店面空置狀況漸改善 租車業者現身 07:432020/10/22 財經 苗栗卓蘭垃圾場火警燒毀4機具 公所：不影響清運 16:432020/10/21 寶島 跨年晚會停辦新標準 北市府：再有本土病例改線上直播 21:282020/10/22 生活 捷泰入主浪LIVE綜效顯現 第四季營運起飛 17:412020/10/22 財經 高雄民宅驚傳槍響 嫌犯拒捕竟朝自己開槍 22:312020/10/21 社會 勾結船東至公海運回20麻布袋毒品 走私運毒主嫌一審被判3年 15:112020/10/21 社會 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 獨》軍用吉普車突停路中冒煙 目擊民眾：追撞起火 - 社會 百萬網紅「放火」揪F巨乳妹過夜 男友闖入「拍全裸道歉片」、勒索30萬 - 社會 陸配來台想挽回婚姻 竟成超夯酒店紅牌 丈夫心寒提離 - 社會 少女被問性事大膽回「不然來做」 4男接力嘿咻全被關 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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