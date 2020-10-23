新北市深澳漁港驚傳火燒船，濃濃黑煙怵目驚心。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區深澳漁港今天上午10點左右，驚傳有一艘海釣漁船起火，現場冒出大量濃煙，新北市消防局接獲通知後，立刻派遣人員前往救援，火勢也在10點20分左右熄滅，現場經確認無人員傷亡。

據了解，火災發生位置為該船「三三號漁船」的駕駛艙 ，總燃燒面積約10平方公尺，火災發生時冒出濃濃黑煙，海巡署岸巡隊、新北市消防隊皆派員前往救援，起火原因仍待火調釐清。

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