好市多默默開賣iPhone 12，網驚：比官網更便宜。（圖／翻攝自PTT）

今（23日）iPhone 12正式開賣！許多果粉都衝去搶購。不過，一名網友發文爆料，好市多竟然也默默開賣iPhone 12，且價格還比蘋果官網售價更便宜，大概可省下1000多元，讓不少網友驚呆。

網友在PTT上分享，今早來台南的好市多補貨，發現怎麼人潮有點多，上了二樓才知道iPhone 12開賣現貨，拿到單據後須在兩個小時內完成結帳，賣場中的款式並不齊全，不是所有款式都有販售，但因有現貨，不知搶完了沒有。

貼文曝光後，引發網友熱議，「台中店 12pro 256G 35999 9點多已售完」、「便宜一點點卻要搶破頭」、「便宜一千多又有現貨不錯了吧」、「知道costco也會開賣吧，再來就不一樣惹」、「好市多有首波。驚呆一堆人」。

經中時新聞網小編實際搜尋，好市多的官網上販售的iPhone12款式如下：

iPhone12 64GB：售價25999元（蘋果官網售26900元)

iPhone12 128GB：售價27495元（蘋果官網售28500元)

iPhone12 256GB：售價30899元（蘋果官網售32000元)

iPhone12 Pro 128GB：售價32699元（蘋果官網售33900元)

iPhone12 Pro 256GB：售價36099元（蘋果官網售37400元)

iPhone12 Pro 512GB：售價42799元（蘋果官網售44400元)

由上述的價格比較可見，好市多iPhone12的售價，相較於蘋果官網的還更便宜，分別省了901元、1005元、1101元、1201元、1301以及1601元。

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(中時新聞網)