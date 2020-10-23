迪士尼知名動畫《白雪公主》，近日傳出曾擔任女主角的真人原型瑪吉·錢皮恩(Marge Champion)已在這兩日離世，享年101歲。而過去她所演出的作品及宣傳照也一一公開，驚人的美貌吸引網友熱烈討論。

瑪吉錢皮恩的真實身分其實是位頗具知名度的舞蹈家，自12歲開始便在父親所開設的工作室中擔任芭蕾舞教練，14歲第一次前往迪士尼試鏡，便是迪士尼的第一部動畫長片《白雪公主》，瑪吉錢皮恩優雅的肢體動作及舞姿，與散發出來的清新氣質，都讓她成為動畫師們繪製白雪公主時的參考原型。隨著動畫片的高人氣，瑪吉錢皮恩隨後也成為《木偶奇遇記》、《幻想曲》等動畫片中仙女及跳舞河馬的參考模特兒。

在 Instagram 查看這則貼文 Regno Disney（@regnodisney）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 下午 1:27 張貼

後來她更跨足好萊塢開始拍攝電影，並在1939年推出處女作品《維農與艾琳·卡索的故事》，陸續在《畫航璇宮》、《我的一切屬於你》、《賞心悅目》等電影，還嘗試製作電視節目《星塵芭蕾舞廳皇后》，在其中編排舞蹈而在1975年拿下艾美獎中的最佳編舞獎，事業攀向巔峰。

在 Instagram 查看這則貼文 Martin Milnes（@martinmilnes）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 上午 3:51 張貼

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而晚年都在紐約市從事舞蹈教學及編舞的她，在近日也畫下傳奇的一生，網友們看到消息後也紛紛留言「一路好走，美麗的公主」、「年輕的她確實很美很優雅」、「大家的童年回憶」。

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(中時新聞網)