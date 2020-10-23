華為23日發布2020年第三季經營業績，2020年前三季，公司實現銷售收入人民幣（下同）6,713億元，年增長9.9％，淨利潤率8％。2020年前三季業務經營結果基本符合預期。

華為表示，在全球面對新冠疫情的嚴峻挑戰下，華為全球化的供應鏈體系同時面臨巨大的外部壓力，這給公司生產、運營帶來了不少的困難。但華為會盡最大努力尋找解決方案，努力生存和向前發展，致力履行與客戶和供應商的義務。

下一階段華為將充分利用華為在AI、雲、5G、計算等ICT技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放5G網絡紅利，幫助企業實現商業成功，幫助政府實現興業、惠民、善政的目標。

ICT已成為現代社會發展的基石，也是加速社會、經濟和環境可持續增長和發展的主要驅動力。ICT產業的健康快速發展，離不開全球產業鏈的開放合作和互信。面對複雜的外部環境，華為將繼續和全球夥伴緊密合作，以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步。

(工商 )