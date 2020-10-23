台鐵局23日宣布，被外界喻為「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作打造，新車於10月24日落地抵達台灣；眾所期待的文創周邊商品也將在24日開賣！

台鐵局說，配合新車發表，特開發一系列文創周邊商品，其中首推EMU900型電聯車造型紀念酒，酒基為金門皇家酒廠產製之58度甕藏高粱酒，陶瓷瓶裝500ml，車型外觀雕琢細膩套色精準，木製底盤崁入鐵軌襯托酒瓶，更有鐵路情境。搭配壓克力外罩，陳列擺飾送禮自用皆大方！

台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車文創周邊商品持續開發中，新車落地上市商品計有：造型毛巾、領帶夾、領帶禮盒、造型隨身碟、造型筆袋、造型水，更多日用品、服飾配件、辦公文具、飾品小物…等敬請期待。新車外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，希望周邊商品也能為大眾帶來微笑好心情！

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(工商 )