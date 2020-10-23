小玥一出生，左側頭皮到胸口就有大面積葡萄酒色斑，媽媽從台東帶著她赴台北治療。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

小玥一出生，左側頭皮到胸口就有大面積葡萄酒色斑，媽媽從台東帶著她赴台北治療，而一家5口的生計及每次治療高達數萬元的治療費用的重擔全落在從事水電的爸爸一人身上，陽光基金會台東工作站社工得知小玥家的處境，評估後提供醫療補助，緩解小玥爸媽長期擔憂的治療費問題，讓治療計畫不中斷。

熬過五年長達25次的雷射治療，小玥臉上的色斑逐漸變淡好轉，但母親卻曾被路人質問臉上紅痕是否虐童，但媽媽總是正向回應，小玥媽媽感謝曾幫助過他們的人，在各界協助下為小玥媽媽燃起希望，雖然治療的路還很漫長，小玥媽媽更有信心陪著小玥健康長大。

陽光基金會表示，患有先天顏面血管瘤或血管畸形的孩子，因為出生時外觀顯著的差異，以及血管病變的隱憂，才幾個月大的小小身軀就必須承受長期的雷射、手術等療程來改善或預防五官功能、顏面外觀甚至腦部功能所受到的損害影響，然而多數的治療無健保給付，每次動輒數萬元的治療費用成為一大負擔。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，患有顏面血管瘤或血管畸形的孩子，除了可能面臨出血、視覺或聽覺障礙等併發症，所造成的顏面外觀不同也會影響孩子自尊、自信與社會參與，而目前針對血管瘤、血管畸形的治療多數須長期持續進行，但健保未能給付，高額治療費用對家庭是一大負擔，邀請社會大眾捐款支持服務，幫助陽光孩子穩定就醫自信成長。

陽光基金會每年服務逾530位燒傷顏損兒童，提供生理重建、心理關懷、醫療補助、就學宣導、獎助學金等服務，邀請社會大眾捐款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務經費」，捐款可洽陽光基金會官網。

(中時 )