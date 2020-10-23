川普與拜登美大選前最後辯論

美國總統川普22日和民主黨對手拜登進行了選前最後一場辯論，而根據CNN的民調顯示，拜登以53%勝川普的39%。

CNN新聞網23日指出，即時民調顯示，拜登在終辯中整體表現得比川普好。同樣的，觀眾說，拜登對川普的批評大致還算公平。其中73%認為公平，只有26%認為不公平。不過，有關川普對拜登的攻擊公不公平，觀眾的看法則幾乎勢均力敵，其中50%認為公平，而49%認為不公平。

雖然川普聽從顧問的建議，在周四晚的最後一場辯論中，展現遠比以往克制的態度，但在選前不到兩星期，最需要扭轉劣勢的動能之際，卻無法力挽狂瀾。分析指出，雖然川普比第一次辯論時低調得多，沒那麼充滿毀滅性，但他辯論時還是忍不住謊話連篇，甚至不時進行人身攻擊。

不過，川普竭力克制自我，還是有較正面的回應。在第一次總統候選人辯論中，只有28%觀眾認為，川普贏得辯論，而有67%的觀眾則說，他對拜登的批評不公平。

無論如何，選民的心意已決，不管對川普或拜登來說，這場辯論對扭轉選民的印象都沒有太大影響。事實上，在辯論前，拜登的支持率就達55%，而辯論後為56%。同樣的，川普的民調也很穩定，在周四辯論前，有42%表示支持，而辯論後則為41%。

CNN委託獨立機構SSRS進行的辯論後即時民調是透過電話，詢問585名看了22日總統候選人終辯的註冊選民所獲得的結果，調查誤差率約為正負5.7個百分點。

(中時新聞網)