遠傳總經理井琪23日表示，2021年資本支出會比今年高一些，除了5G建設，另外還有4G及4G轉5G的一些設備支出，因此，2021年資本支出預期比今年高，但5G設備價格在有競爭時、自然價格會下降，屆時資本支出也會下來一點。

遠傳電信目前5G網路已蓋了二千多台建設，年底目標四千台，井琪說，遠傳仍以明年八千座5G基站為目標。

井琪強調，遠傳5G建設採穩紮穩打策略，不能蓋5G網路就影響4G通訊品質，所以，遠傳一邊蓋5G基站，一邊維護4G品質，目前基地台建設數量雖比中華電信少一千站左右，但不影響大家看到的遠傳5G品質表現，主要因為遠傳擅用大數據及人工智慧調配基站建設，明年仍以八千站基站建設為目標，目標目前沒有往上修的計畫。

至於5G用戶目標，井琪說，比當初預估來得樂觀，並以12個月內用戶滲透率20％為目標，以目前遠傳月租用戶530多萬來看，12個月滲透率20％就是100萬，而三年內4G用戶轉5G達到50％滲透率為目標，即三年內超過265萬5G用戶。

井琪說，5G頻譜執照期為20年，台灣4G商轉時程相較其它國家晚，但也因此價格競爭大，5G方面，台灣屬於全球商轉前段班生，其它國家5G也都比較慢熱、能讓消費者充份體驗到5G，井琪認為這反而比較好，並強調「刺激不必要競爭」，「不是割喉戰，5G未來20年都會是好日子」，意味著5G時代，遠傳不輕易啟動價格戰。

(工商 )