宏碁(2353)旗下展碁國際(6776)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第11家國內公司申請股票上市。

展碁國際實收資本額7.37億元，主要產品為：3C電腦週邊、電腦、電腦軟體、遊戲機及家電等商品與相關服務代理與銷售，2019年度稅前純益1.52億元，每股稅後盈餘1.7元。

(時報資訊)

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