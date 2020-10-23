《證交所》展碁國際送件申請上市 11:582020/10/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏碁(2353)旗下展碁國際(6776)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第11家國內公司申請股票上市。 展碁國際實收資本額7.37億元，主要產品為：3C電腦週邊、電腦、電腦軟體、遊戲機及家電等商品與相關服務代理與銷售，2019年度稅前純益1.52億元，每股稅後盈餘1.7元。 (時報資訊) #展碁國際 #宏碁 #申請股票上市 #年度 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄國際食品展 估吸引上萬買主及人潮 04:102020/10/23 產業．科技 中租獲利耀眼 前三季逾123億元 04:102020/10/23 金融．稅務 藝術盛事 台北藝博會開展 04:102020/10/23 運動天地 大金首款移動型除濕機 上市 04:102020/10/23 產業．科技 陸將撤上市障礙 全面推註冊制 04:102020/10/23 產業財經 中信銀可持續發展債 11月掛牌 04:102020/10/23 金融．稅務 《光電股》開放資券交易 州巧衝頂 10:332020/10/23 財經 陳俊聖：全球筆電荒暫無解 04:102020/10/23 財經要聞 提前一日 傳螞蟻下月5日掛牌 11:402020/10/23 財經 1分鐘讀財經》iPhone 12開賣搶爆 11檔扮多頭抗跌 08:182020/10/23 財經 財經熱門新聞 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 - 財經 群創：面板2021旺全年 - 財經要聞 - 工商時報 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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