取得微軟台灣混合實境裝置應用Microsoft HoloLens台灣獨家授權的精誠(6214)，協助企業在後疫時代運用HoloLens 2相關數據，搭配5G佈局，整合雲端與地端資訊，並開發管理平台，助攻發展混合實境創新產業應用，首批Hololens 2獲得高雄楠梓加工區企業預訂，協助其在東南亞地區的遠距維修業務。

精誠大中南區事業部總經理詹伊正表示，超前部署提前培育數位能力，是幫助企業快速從危機中脫離並復原的重要關鍵。精誠與微軟深耕高雄在地客戶，此次與高市府攜手協助當地企業發展混合實境創新應用，讓虛擬與現實透過數位雙生無縫接軌，幫助企業順利迎向後疫時代，發展創新遠距產業應用，包含遠距廠房管理、跨國技術支援等急迫需求，此外也布局5G，全面展開醫療遠距手術與教學、零售虛實導覽與銷售、建築與公共安全3D虛擬模型製作等應用整合。

高雄市經發局表示，近3年高雄體感科技園區已補助超過80家業者，透過產業跨域整合體感應用讓整座城市遍地開花，同時也帶動體感產業產值從7.6億成長至38.3億元，市府多年針對體感科技的整體推動政策及資源挹注，已將高雄打造為多元體感科技應用環境，讓高雄業者對於體感科技的應用持續走在前端。高雄後續將發展5G智慧城並積極打造亞洲新灣區端對端的實驗場域，期待體感科技透過通訊網絡的全面升級，可在高雄創造更多創新應用進而帶來更多商機。

(時報資訊)