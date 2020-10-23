歷經疫情影響，穎台科技(6775)營運持續向上，至9月為止，已經連續4個月呈現正成長，公司持續在Mini LED背光應用耕耘，除了電視、顯示器外；已接獲歐系車廠訂單，車用量產時間預估最快落在2022年。

今年上半年營收雖然下滑，但毛利率不降反升，來到16.73％，優於去年同期的14.48％，稅後淨利0.75億元，不如去年同期1億元，但業外今年上半年損失0.22億元與去年同期呈現獲利，兩者差異達0.31億元，排除這項因素，獲利接近去年同期水準，上半年每股盈餘1.03元。

該公司第3季營收表現強勁，從6月起已經連續4個月成長，主要上半年疫情影響出貨進度，延遲的訂單在疫情趨緩後陸續回溫，下半年業務訂單狀況不錯。

穎台科技自2016年中下市後，成功蛻變轉型為有機複合材料應用的供應商。過去營收100％來自電視市場，目前已成功跨入Mini LED、電腦顯示器及照明等不同領域的應用市場，上半年營收電視占比60％、顯示器占比20％、照明占比20％。

穎台科技為國內唯一可提供Mini LED擴散板的廠商，今年在Mini LED背光成功導入電競品牌，應用於高階電競筆電，目前已穩定量產，下半年尚有新款電競筆電待出貨；除此之外，車載也傳出捷報，已接獲歐系車廠訂單，量產時間可能在2022年。而公司今年5月重新登錄興櫃，預計明年重新上市。

(時報資訊)