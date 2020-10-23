聯電(2303)與美國司法部起訴之侵害營業秘密等罪名案件，將有機會在短時間內達成結論，且聯電將付出的解決金額低於預期。外資認為官司可望輕罰，美系外資重申加碼評等與目標價36元。一家亞系外資維持買進評等與目標價38元。

聯電22日公告，針對美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，經與美國司法部討論，合理預期的可能解決金額為6000萬美元，只是結果尚待法院核准。

美系外資發布最新研究報告表示，晶圓代工產業基本面正在改善，但聯電官司一直是營運疑慮之一，如今訟案即將底定，且6000萬美元的金額也遠低於外資原本估算的10億美元。看好晶圓代工價格有機會調漲，重申聯電「加碼」評等與目標價36元。

亞系外資指出，聯電官司一直是潛在的財務壓力，從過去半導體產業侵權官司的解決金額來看，聯電原本可能需支付5億美元，然而實際金額可能為6000萬美元，聯電自由現金流約10億至13億美元，官司支出對獲利的影響相當小，維持聯電「買進」評等與目標價38元。

在昨天聯電公告前，隨著基本面好轉，先前外資已對聯電有一波目標價調升潮。其中，日系外資喊目標價40元，歐系外資則為目前最高目標價45元。

日系外資將聯電目標價從28元大舉調升至40元，指聯電股價仍然嚴重被低估。日系外資表示，聯電自7月以來股價突破10年以來區間，外界傳出中芯因美國禁令可能轉單聯電，但就算少了轉單題材，產業結構性的改變為股價帶來機會。

歐系外資預估，8吋晶圓價格今年第4季至明年首季平均單價增加5%，聯電受惠於28奈米放量，加上中芯遭美國制裁，聯電也可望從中得利，將聯電目標價由15元大幅調升至45元。

(時報資訊)