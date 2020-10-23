蘋果iPhone 12今日開賣，全台最大Apple經銷商德誼數位 Data Express早已備妥超殺好禮迎接熱情果粉，今日在三創門市舉辦「搶頭香」活動，一早德誼數位三創門市外便湧現排隊人潮，人龍蔓延到旋轉樓梯，第一名的頭香得主是一位要買手機送給爺爺當生日禮物的黃先生，前一天中午就來排隊。

另外，不僅是開賣當天有優惠，最懂果粉的德誼數位更準備多樣購機方案及配件包套選擇，整體優惠最高可現省NT$20,850，讓有不同需求的消費者，都可利用最符合的方案，購得最喜歡的手機。

身為最懂果粉需求的經銷商，德誼數位一直致力於提供最專業服務及最優惠商品，有鑒於此次蘋果出貨未提供原廠充電器與耳機，德誼預估將帶動週邊商品買氣，並提供多款優質週邊配件，如快速充電器、AirPods供果粉挑選。此外，大多數消費者購買手機後都會加購手機殼保護愛機，德誼數位精選配件品牌UAG主打通過美國軍規耐衝擊認証，提供果粉滿滿「安全感」。

值得一提的是，德誼數位貼心照顧擔心手機受損的果粉需求也提供「DE Care行動裝置保險」，免費維修服務之外，失竊也在保固範圍內，讓果粉能全面安心享受。面面俱到的一站式服務，滿足果粉對手機的所有需求，從購機、配件到手機保險一次搞定，再也不用煩惱換手機的保護空窗期，德誼數位就是要讓消費者買得開心、用得安心。

為歡慶iPhone 12系列正式開賣，同時也感謝消費者一路以來的支持，德誼數位精心搭配多樣購機優惠及配件包套選擇，整體優惠最高可現省NT$20,850，除此之外，德誼數位全台42家門市中，有7成位於百貨商場，趁搭周年慶激戰白熱化，購機除了既有優惠外，更可累加百貨的周慶優惠，雙重優惠省更多，是精打細算的消費者絕對不能錯過的時刻。

(中時 )