美國總統大選已倒數計時，國內藍綠陣營相互指責對方選邊戰、玩弄台美關係，國民黨前副祕書長蔡正元今天特別示警不要忘記「1948年的教訓」。

蔡正元說，1948年美國總統大選，民主黨杜魯門和共和黨杜威兩人激烈競選，引起全球關注。當時蔣介石和宋美齡明顯的偏向共和黨杜威，讓民主黨杜魯門很不痛快。杜魯門以牙還牙，讓蔣介石和宋美齡吃盡苦頭。

他說，1943年宋美齡訪問美國，受到羅斯福總統隆重接待；但1948年宋美齡再度訪美，杜魯門立刻給宋美齡臉色看，讓宋美齡訪美行程吃盡排頭。選舉結果，民主黨杜魯門險勝，從此蔣介石就沒有好日子過。 1949年1月國共內戰蔣介石兵敗，美國又落井下石，蔣介石只能黯然下台。

蔡正元示警說，2020年的台灣，綠營、綠媒、綠色政府明顯地偏向共和黨川普，不要以為民主黨拜登心胸寬大；要是拜登當選，會不會重演杜魯門以牙還牙，那是很難講的，台灣人如果跟著綠媒瘋川普，那1948年的教訓，很快就會來臨。

(中時 )