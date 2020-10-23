彰化檢方查獲新北市的智森公司，不具有醫療器材製造商許可，卻自國外進口非醫用消毒劑，再分裝冒充醫療用消毒劑，販售給國內60多家洗腎中心、醫療機構使用，用來消毒洗腎機器，受害醫療院所遍及宜蘭、雙北、桃園和台中，不法獲利數千萬元。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）彰化檢方查獲新北市的智森公司，不具有醫療器材製造商許可，卻自國外進口非醫用消毒劑，再分裝冒充醫療用消毒劑，販售給國內60多家洗腎中心、醫療機構使用，用來消毒洗腎機器，受害醫療院所遍及宜蘭、雙北、桃園和台中，不法獲利數千萬元。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化檢方查獲新北市的智森公司，不具有醫療器材製造商許可，卻自國外進口非醫用消毒劑，再分裝冒充醫療用消毒劑，販售給國內60多家洗腎中心、醫療機構使用，用來消毒洗腎機器，受害醫療院所遍及宜蘭、雙北、桃園和台中，不法獲利數千萬元。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化地檢署23日查獲位在新北市的智森國際公司，涉嫌委託台北市泰華施公司進口非醫療用的酸性消毒劑，再由彰化工廠分裝後販售給60多家醫療機構消毒洗腎機器，13年來不法獲利逾千萬元，已涉詐欺罪且違反《藥事法》，檢方訊後智森59歲吳姓負責人以30萬元交保、泰華施51歲劉姓負責人則聲請羈押禁見。

真的太缺德！不肖醫材廠商，竟然大賺黑心財，進口非醫用的消毒藥水給國內多家洗腎中心醫療機構消毒洗腎機器。彰化檢方獲報後組成專案小組偵辦，發現智森至2007年5月起，至今總計對外販售約2萬多桶、每桶5公升裝，下游醫療院所約60餘家，遍及雙北、桃園、宜蘭和台中等地，不法獲利上千萬元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，去年5月間接獲彰化縣衛生局通報，轄內有未具醫療器材製造許可廠商，於廠區內分裝來源不明的第一級醫療器材DIVOSAN ACTIV（酸性消毒劑），疑似販售給醫療機構用以消毒洗腎機器使用，嚴重影響民眾醫療健康安全，檢方指派檢察官何蕙君組成專案小組偵辦。

葉建成指出，智森與泰華施2公司均未領有醫療器材製造廠許可，卻將進口的非醫用消毒水，冒充醫療消毒用品，交由彰化縣合銓興業公司分裝後，再販售給不知情的醫療機構供作消毒洗腎機器使用；22日檢警會同衛生局搜索工廠、分裝廠和負責人住所等4處，並查扣帳冊。檢方訊後，認吳男、劉男均涉有詐欺及違反藥事法等罪嫌，其中吳男諭知30萬元交保，劉男則有逃亡及勾串證人、共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

(中時 )