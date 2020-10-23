若關台家計問題接踵而來 文字記者賴正鎧：好像「莫須有」的感覺／攝影記者林意欽：台灣媒體問題不能只看一個電視台做評斷

中天新聞台換照爭議不斷，引發各界質疑打壓新聞自由，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會。對此，資深攝影記者林意欽和文字記者賴正鎧表示，他們很少涉及黨政新聞，他們工作是在尋找台灣的風俗，但是沒想到黨政卻讓他們面臨要失業的情形。林意欽表示，每個記者在每間電視台都會面臨不同觀點，大家都要去適應，因此，言論自由反而不是他最主要關心的。

兩位男記者表示，很多人都會問到他們關於中天關台的事，但是他們工作不屬於黨政，是在尋找台灣神秘和民俗的地方。可是不知道為什麼，黨政的涉及好像讓他們面臨要失業的情形。

林意欽直言，可是就記者而言，言論自由不是對他們最主要關心的，而且每個記者很少會待在同一個電視公司超過十年。每家電視台的觀點都不同，如果外界要用言論自由或是不公不義來評斷記者，那他們要如何找工作？

林意欽更指出，每個記者只要換了一個電視台，就要去適應該台的環境。他們都是在中天做好自己的事、盡自己的本分。如果今天把他們的工作剝奪掉，錯不在他。而且台灣媒體問題，真的不能用一個電視台或者是一個觀點去做評斷，這是整個媒體大環境才是所有國人和人民所發出來所想聽到的聲音。

賴正鎧表示，他沒有這麼深的想法，他只知道沒有工作面臨就是家計的問題，所以他會覺得沒有在正當理由下，用一個莫須有的感覺去關掉一個電視台，還蠻傷人的。希望執政黨和想關中天的人可以聽到。

(中時新聞網)