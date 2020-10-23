亞太電信今（23）日趁著iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣之際，公布了全新的iPhone 12與iPhone 12 Pro綁約資費。與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星不同的是，亞太電信是唯一一家也提供4G資費的業者。

亞太電信今日公佈了申辦iPhone 12系列的5G Gt無限資費，以及4G購機方案。選用5G Gt無限資費，綁約期24個月；4G資費綁約期則是30個月，其中月租799元、999元的方式是期間限定，期限到2020月11月30日為止。根據亞太電信提供的資訊，額外提供4G方案是希望給消費者更多選擇，另外若選擇以4G資費購買iPhone 12系列，綁約期間無法跳轉5G方案，還請多加考慮。

iPhone 12以及iPhone 12 Pro的亞太電信5G申辦方案。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12以及iPhone 12 Pro的亞太電信4G申辦方案。（亞太電信提供／黃慧雯台北傳真）

針對iPhone 12以及iPhone 12 Pro開賣，亞太電信提供4G/5G的資費選擇。申辦4G方案，月付999元，享4G不限速上網吃到飽，iPhone 12（64GB）手機專案價10,800元，且搭配舊換新方案，最高再折23,500元。另全資費均享「GT智慧保鑣」手機保險首月零月租優惠。

亞太電信5G「Gt無限」iPhone 12方案，則提供999元到2,699元5個級距，申辦999元資費，iPhone 12（64GB）專案價19,300元，iPhone 12 Pro（128GB）專案價26,300元，約期24個月，可享四種優惠，包含超人氣插畫家Lobster獨家繪製授權《懶散兔與啾先生》防摔手機殼（結合AR技術，透過專屬APP掃描手機殼圖案，即可與超萌懶散兔在真實世界大玩AR互動）；「Gt智慧保鑣」手機保險首月月租0元；把舊手機帶來Gt智慧生活門市享最高現折23,500元（以iPhone 11 Pro Max 512GB舊換新計算）；指定資費加贈最高價值8,000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音4個月和HTC VR服務90天。

(科技)