「中天電視台關定了」說法甚囂塵上、爭議不斷，引發外界揣測行政部門不當介入，中天新聞台將不會取得換照通過一事吵得沸沸揚揚。對此，《中天新聞》社會中心副召集人何橞瑢表示：「言論自由千萬不要等到，失去後才來抗爭。」

副召集人何橞瑢呼籲言論自由的重要性。

何橞瑢在中天年資6年，從一畢業就在中天服務，陪伴著她不少青春歲月，甚至是結婚生子都是在中天，對她來說意義非凡。她透露，其實夫家是深綠的支持者，過去從未看過中天，但卻因為她在中天，而開始願意轉至52頻道。

何橞瑢認為，在一個小小的家庭裡，即便各自立場不同，可是會互相尊重，她不解為何拉到這個社會時，就不行了呢？她更進一步地舉出例子：「同一份考卷，我發給不同的同學，只因為你是老師眼中的優等生，你在老師眼中你可能不好學，即便你們寫了一樣的答案，拿到的分數卻不一樣。」

何橞瑢說，不知道到底是誰，可以去決定一個電視台的不管生死存亡，還是說他能不能繼續，待在這個頻道，這不是應該是由市場機制去決定嗎？由觀眾、消費者一起去決定，但現在這隻手到底是哪裡來？隨後她提及：「對現在多數年輕人來說，不管是我的同學、比我小的，甚至是我的孩子，可能都覺得言論自由，就是一出生就擁有了。」

最後，她更呼籲，千萬不要等到失去之後才來抗爭，因為你不知道那過去，到底是用多少的血跟淚換來的。

(中時新聞網)