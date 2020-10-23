「中天新聞台」換發執照案，傳出政治力介入而湧現關台傳聞。但旺旺中時媒體集團最新民調顯示，有6成8民眾認為新聞台監督當政者，對民主發展很重要；而各新聞台，被民眾認為較能監督政府的電視台，則由中天新聞台奪冠，就連泛綠選民也持相同看法。換言之，「中天關定了」若屬實，勢將引發民眾對民主受衝擊的憂慮。

通傳會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照聽證會，盛傳民進黨政府的手正介入NCC，企圖威脅新聞自由。對此，旺旺中時媒體集團特別針對「第四權監督執政者對民主發展的重要性」進行民意調查。

首先，當民眾被問到「請問您覺得新聞台批判監督當政者，對民主政治的發展重要不重要？」結果顯示，有68.2％認為「重要」，僅6.8％認為「不重要」，兩者相差10倍，比例懸殊。

若以「政黨」立場交叉分系，會發現「泛綠」選民有85.8％認為新聞台監督當政者對民主發展很重要，僅3.2％認為不重要；相對於「泛藍」選民為75.8％認為重要、7.9％認為不重要，顯示泛綠選民對新聞自由與民主發展的價值認同感，是比藍營更為強烈。

接著，當民眾被問到「請問您覺得目前有線電視(第四台)新聞台當中，哪幾家言論立場比較傾向批判、監督當政者？」結果顯示，排名依序為中天新聞台23.4％居冠，其次為TVBS新聞台12.3％、三立新聞台3.8％、東森新聞台3.6％、民視新聞台3％、年代新聞台2.9％、壹電視新聞台1.6％，其餘新聞台則在1％以下。

若以「年齡層」交叉分析，目前相對支持民進黨的「20-29歲」年輕族群，有26.6％認為中天新聞台較批判、監督當政者，比例同樣最高；認為是三立、民視新聞台的比例，則分別僅6.5％、3.2％。

再以「政黨」立場交叉分系，則發現即便是「泛綠」選民，也是認為中天新聞台最批判、監督執政者，比例達30.4％；反觀認為是三立、民視新聞台的比例，則僅有7.2％、7.7％。

有趣的是，若再進一步將這項提問，與上述「請問您覺得新聞台批判監督當政者，對民主政治的發展重要不重要？」的提問交叉分析，會發現認為三立、民視新聞台較能批判、監督當政者的民眾當中，其實也都有8成5以上，認為新聞台的監督對民主發展很重要。這顯示出，無論新聞台對執政者的監督力道再輕，其觀眾，終究是期待新聞媒體能善盡第四權的監督與民主責任。

該調查是由艾普羅民調在10月21至22日執行，有效樣本1218人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

(中時 )