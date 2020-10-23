雙北因為環狀線經營與捷運誰蓋爭論不休，新北市議會民進黨團23日總質詢質疑，新北捷運局僅180人，對比台北捷運局918人，人力不到1／5，新北工程量遠高於台北，質疑能否負荷；新北市長侯友宜指出，市府只要掌握技術關鍵，不一定要成立自己一個團隊，可依賴專業管理團隊；捷運局長李政安說「工程沒這麼多人卻這麼多，也是負擔」。

民進黨團總召林銘仁指出，新北市目前有三鶯線、安坑線、淡海輕軌、萬大中和、新北樹林線，台北捷運局負責新莊機場、台中捷運、信義東延段進度已陸續接近尾聲，新北工程量是台北2倍多，什麼都想包，到底有沒有這個能力，怕信心滿滿，到時候卻沒技術沒專業。

李政安指出，台北捷運局是個大架構，他們把工程顧問公司工作站通通包在一起，才能成立這麼大規模的公司。

李政安指出，現在三鶯線、淡海與安坑捷運都引進國內有豐富經驗的工程公司擔任專案管理公司，「政府部門不一定都要當工程公司使用」。

侯友宜說，能夠掌握技術、關鍵點，不一定要成立自己一個團隊，現在不是只靠公務人員，還要靠專業團隊，況且固定的公務人員，能否趕上最新的科技也未必，我們可以不斷用別人的技術，政府部門只要負責監造就可以，關於人力是府會滾動式修正 ，如果真的需要增加也會增加。

(中時 )