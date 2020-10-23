擁有百萬訂閱的台灣知名網紅「放火」，驚傳遭強拍裸照、勒索30萬元。據了解，「放火」上月16日晚間與其他知名Youtuber等30多人，一起到W HOTEL參加中秋烤肉趴，結束後，與相談甚歡的F罩杯JKF女郎「青青」，到女方位於台北市的套房過夜，不料一名自稱是青青男友的人，持械闖入屋內，除了要求「放火」拍全裸影片道歉，還勒索30萬元。

據《毅傳媒iWAKE》報導，「放火」上個月16日參加網紅團體「Crazy Man瘋男」舉辦的私人派對時，與青青相談甚歡，隨後便邀請對方前往家中作客，兩人待到隔天凌晨時，一名自稱是青青男友帶了4名壯漢上門叫囂。

青青男友與4另壯漢一進門就大聲叫囂，有人更持械逼「放火」拍全裸道歉影片，「放火」為了不讓影片外流，當場還簽了一張30萬元本票，並請友人到指定地點交錢，不過朋友當時只帶了25萬，經過一陣斡旋，對方才順利放人。

雖然「放火」已平安無事，本票也贖回，但全裸影片仍在對方手中，他認為，自己明明什麼事都沒做，卻遭勒索威脅，事發後也前往警局，希望警方協助保留當天的監視器畫面，昨（22日）在律師的陪同下赴信義分區完成報案程序。

報導中指出，其實「放火」與「青青」原本就認識，勒索案發生以前，兩人常在IG互動，不過事件發生後已取消青青的追蹤。

(中時新聞網)