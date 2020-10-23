大陸國家主席習近平今天表示，中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言和他們對話，「這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。」他強調，「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！」對美國喊話的用心，意在言外。

大陸中央今天在北京人民大會堂高調舉行「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年大會」，邀請當年參與韓戰的大陸老兵出席。值此陸美關係陷入緊繃之際，習近平以回顧歷史之姿，向美國喊話意味濃厚。

習近平在大會致詞時，首先回顧了1950年韓戰爆發的歷史，稱「美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽。1950年10月初，美軍不顧中國政府一再警告，悍然越過三八線，把戰火燒到中朝邊境。」

習近平接著細數大陸志願軍抗美援朝和北韓軍民並肩經歷過的艱苦戰役，「首戰兩水洞、激戰雲山城、會戰清川江、鏖戰長津湖等，連續進行5次戰役」，此後又構築起銅牆鐵壁般的縱深防禦陣地，實施多次進攻戰役，粉碎「絞殺戰」、抵御「細菌戰」、血戰上甘嶺。最終，「打破了美軍不可戰勝的神話，迫使不可一世的侵略者於1953年7月27日在停戰協定上簽字。」

「70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口。」習近平表示，「中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的！」

習近平重申，「中國一貫奉行防禦性國防政策，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！」

(中時 )