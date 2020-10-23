彰化昨天起颳起如中颱強風，今天強風繼續吹，沿海風勢更狂猛，群樹都亂舞，上午9點18分，福興鄉彰鹿一處高壓線斷落，造成福興鄉彰鹿路四段及五段附近停電，影響658戶。

「哇！怎麼沒電了」昨天彰化市就因強風造成金馬路行道樹被吹倒，今天沿海福興鄉又造成高壓電線段斷落，658住戶陷入無電狀態，都很緊張，台電彰化區修復人員也冒著狂風吹飛，緊急投入修復，10點57分全部復電。

台電表示，將持續加強線路巡視點檢工作，防止停電事故發生。

(中時 )