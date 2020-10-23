沿海颳起如強颱狂風 福興鄉高壓線斷落658戶停電 13:062020/10/23 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電彰化區修復人員也冒著狂風吹飛，緊急投入修復，10點57分全部復電。（台電彰化區提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化昨天起颳起如中颱強風，今天強風繼續吹，沿海風勢更狂猛，群樹都亂舞，上午9點18分，福興鄉彰鹿一處高壓線斷落，造成福興鄉彰鹿路四段及五段附近停電，影響658戶。 「哇！怎麼沒電了」昨天彰化市就因強風造成金馬路行道樹被吹倒，今天沿海福興鄉又造成高壓電線段斷落，658住戶陷入無電狀態，都很緊張，台電彰化區修復人員也冒著狂風吹飛，緊急投入修復，10點57分全部復電。 台電表示，將持續加強線路巡視點檢工作，防止停電事故發生。 (中時 ) #福興鄉 #停電 #沿海 #彰化 #高壓線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牧草帶火神連引兩起火燒車 曳引車和貨櫃車接連起火 16:122020/10/22 社會 一點丹心證白頭追記柏楊訪談實錄（上） 04:102020/10/19 藝文副刊 濁水溪野火燒出40公頃裸露地 民眾憂揚塵更嚴重 18:282020/10/20 社會 西濱小貨車追撞砂石車 車頭全毀駕駛夾困車內 17:232020/10/16 社會 五張國宴菜單反映台政治轉型軌跡──從餐桌看政治（七） 14:192020/10/18 兩岸史話 霜降到！明起東北風增強雨趨緩 周末低溫來襲下探18度 22:412020/10/22 生活 彰化縣第一座青年住宅落腳伸港鄉 只賣不租限定45歲以下 19:082020/10/22 生活 特選Smart多因子指數 新增35檔刪38檔 20:362020/10/21 財經 大葉大學地方創生展 3年輔導上百廠家社區 14:012020/10/21 寶島 兩階段變天！ 明大雨來襲周末低溫16度 08:122020/10/20 生活 生活熱門新聞 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 好市多默默開賣iPhone 12 網驚：比官網更便宜 - 生活 印尼移工零付費 衝擊27萬家庭 - 生活新聞 - 中國時報 麥當勞前員工揭點餐密技 多說「1要求」薯條保證現炸 - 生活 秋冬「滋陰潤肺」是保健王道 命理師曝「霜降」養生與禁忌 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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