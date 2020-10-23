幸婦人家屬細心在阿嬤的護身符留下的聯繫資料。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住台中市太平區的1位85歲陳姓婦人日前下午徒步前往訪友，結果迷失在離家3公里外的中山路旁的巷弄內，所幸坪林派出所員警巡邏發現，婦人對員警的詢問答非所問，無法清楚表達自己身分及住處，員警原本要帶返派出所查詢，忽然婦人表示我胸前有護身符，眼尖的員警袋中發現一張紙條，發現婦人子女細心留下的聯繫資料，順利聯繫到家屬，並護送婦人返家，家屬非常感謝警方熱心為民服務。

太平警分局坪林派出所員警日前下午5點多執行巡邏勤務，巡經中山路1段某巷內，發現有1位老人在路中間徘徊，員警見狀馬上前去關懷，原來是婦人迷路了，員警詢問時婦人頻表示要去「豬哥庄」找朋友，結果找了好久都找不到，惟對自己的身分及住處均一問三不知，員警原本要將老婦人帶返派出所安置並進一步查詢身分，這時婦人忽然表示自己胸前的護身符有玄機，並拿給員警看，眼尖的員警發現帶內有一張小紙條，一攤開來發現婦人貼心的子女手寫一張聯繫資料，原來婦人住在宜欣社區附近，讓員警順利聯繫到婦人的女兒。

當員警護送婦人返家時，家屬非常感謝警方熱心協助，並表示母親因年邁最近診斷患有失智現象，醫生告知要在母親身上或明顯處留下聯繫資料，避免類似情形發生，也向警方表示，有了這次經驗會再多注意母親的起居及動態。

(中時 )