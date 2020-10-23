內政部23日舉辦「內政大數據分析應用研討會」，政務次長花敬群表示，未來內政部將成立「內政大數據分析團隊」，推動國家級內政大數據工作，包括國家級的「數據範圍」、「數據保障」及「數據應用」，將連結跨部會資料，於實體隔離環境下進行處理，並在資安無虞下鼓勵民間使用公開統計資料及模擬資料，共同用大數據找出需要幫助的人，用科學的方法主動幫助需要的人，創造資料最大應用效益。

花敬群表示，政府以往透過學術界做研究，以作為相關政策推動之可行性參據，2年前內政部開始推動「內政大數據專案計畫」，開放豐富有價值的資料，供各界運用，以提升日常生活便利性，更提供政府決策參考，像這次疫情，政府運用移民署來台旅客資料，看出最近是否到過疫情嚴重國家，發揮主動示警防範功效，成功守住國內防線，讓臺灣防疫成為世界典範，充分展現內政資料應用價值。

花敬群提到，2年多來，內政部及所屬機關攜手合作，將所主管的豐富資料如戶政、地政、營建、消防、警政各單位範疇串連應用，共同研發多項創新提案，包括針對銀髮族照顧的「銀髮安居計畫」、強調資源合理運用的「資源分配智慧導航」、提供都更全面資訊的「智慧都更創生機」，以及消防署的「住宅防火對策E點通」、警政署的「防制酒駕大數據分析」等，擴大了數據應用範疇，並獲得近2年總統盃黑客松前24強、前10強及卓越團隊獎在內的多個獎項肯定。

此外，內政大數據模擬資料也提供民間進行多元發想應用，今年參加內政資料創新應用競賽的得獎作品「社會共享家」，以及與學校合作的「地創人生」、「幸福的青鳥」也都在研討會進行發表，展現民間對內政大數據的應用成效，故大數據的推動有賴民間的量能來支持。花敬群指出，內政大數據的發展已逐漸開花結果，未來將持續以「強化跨域整合能力」、「鞏固資安滴水不漏」、「創新應用民眾有感」3大方向努力，要不斷的挖掘、產生議題，朝釐清事實來前進，同時作為政府決策與民間投資分析之應用參據。

內政部表示，23日研討會邀請到國安會李漢銘諮詢委員以「5G應用服務與智慧城市發展」進行專題演講，更首度邀請3家業者舉辦統計查詢機器人友誼觀摩賽，希望未來的資料查詢，能做到「動口、不動手」的境界，透過說話就能精準查到所需的資料，期待藉由交流研討，激發更多想像與實務應用，增進國民福祉。

(工商 )