澤平宏觀微信公號23日凌晨發布的「中國獨角獸報告：2020」稱，據CB Insights數據統計顯示，截至2019年12月31日，全球獨角獸總數達到436家。按地域劃分，數量排名前五依次為美國、中國（包括香港）、英國、印度和韓國，分別為214家、107家、22家、19家、12家。中美兩國獨角獸數量佔比高達73.6％。

報告指出，2019年全球共有25家估值超過100億美元的超級獨角獸。從地域來看，美國和中國數量最多，分別為11家和8家，合計佔比76％；印度排名第三、共2家；英國、新加坡、印尼、巴西數量各為一家。螞蟻金服以1,500億美元估值維持第一。

其中，金融科技、電子商務和網路軟體與服務領域獨角獸最多，人工智能與醫療健康兩大領域獨角獸數量快速增長。從行業分佈來看，獨角獸數量分佈前三行業為金融科技、電子商務和網路軟體與服務，分別為61家、56家、52家。

與上期對比，人工智能和醫療健康領域的企業數量快速增長，分別為46家和32家，主要由於醫學檢測、細胞基因、計算機視覺、深度學習等技術迅速發展。2019年人工智能和醫療健康行業的新生企業共29家，年增長近30％，其中美國共19家、佔比超過65％，包括自動駕駛公司Argo AI、數據管理公司DataRobot、細胞免疫療法公司Lyell Immunopharma等。

此外，中美印位列新生獨角獸數量前三。2019年全球新生獨角獸共128家，美國、中國、印度為新生數量前三，分別為72家、16家、6家。中國經濟增速放緩、互聯網和移動互聯網市場格局逐漸固化，2019年中國新生獨角獸數量較2018年減少50％。

(工商 )