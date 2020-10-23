《國際橋牌社》第二季在馬祖開拍，日前劇組從南竿開拔到前線離島取景，要還原1990年代離島部隊的生活樣貌，但近日因東北季風影響，自4日起往返基隆、馬祖的海運破紀錄停航17天，劇組開拍前到馬祖最大的境天后宮開鏡團拜，21日凌晨3點海象奇蹟似地回穩，劇組快速前往離島取景，拍攝一整天都是好天氣，拍完一離開就下雨，劇組直呼「真的要媽祖保佑，冥冥之中讓團隊關關難過關關過」。

外島軍事劇情是《國際橋牌社》第二季重要情節，軍事線故事由安俊朋飾演外島新兵，展開前線部隊的故事劇情。在離島拍攝戲份吃重，搬運物資、新兵報到、震撼教育，都是比照實際情況；一整天全副武裝爬上爬下，讓安俊朋吃足苦頭，裸上身搬運竹簍更在身上劃出一道道傷痕。安俊朋也表示「真的很辛苦，每一項都是來真的。自己經歷過就很敬佩20幾年前的外島部隊，真的很了不起」。

製作人汪怡昕表示，這趟高度困難的拍攝能夠成行，要感謝國防部、陸軍司令部、馬祖防衛部的全力支援。不但派員隨同團隊登島，過程中也盡力協助團隊後勤調度。劇組開鏡後進入第5天的拍攝作業，大隊人馬在外每一天都是燒錢。預計2週的拍攝期間，只能把進度壓得很緊，繃緊神經、全力衝刺。

長年駐守在最前線的部隊生活物資極為缺乏，在沒有海水淡化廠的年代，只能搜集雨水供日常基本使用，夜間則需使用蠟燭照明，避免據點曝光。島上的物資仰賴碼頭運補，但是受到漲退潮影響，一天只有8個小時可以靠岸。如果錯過潮汐，團隊將會無法返航，在島上的每一刻都得跟時間賽跑。劇組表示，這場戲重現當年碼頭運補的情境，希望讓觀眾知道，有一群犧牲奉獻的國軍弟兄，在最前線保衛國家，才能確保台灣的民主自由。

1990年代離島部隊碼頭運補。（國際橋牌社提供）

重現當年碼頭運補的情境。（國際橋牌社提供）

(中時 )