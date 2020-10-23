新冠肺炎疫情仍在全球延燒，我國邊境不敢輕易開放，今年國內旅遊受惠大爆發，華信航空透露，將推出「環台飛行遊」，帶旅客7天6夜走遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門7大國旅熱門地，任何一個地點皆可出發。

華信航空指出，該行程下周三會正式透露細節，目前規劃2人即可成行，天天保證入住頂級5星級酒店，並且安排專車機場接送，讓旅客打包好行李就能出發，費用2萬8888元起，就能搭機暢遊環台，空中看見台灣之美。

今年想去台東跨年、聽張惠妹aMEI UTOPIA EAST演唱會的民眾，華信航空也獨家推出「烏托邦曙光愛心專機」，為歌迷準備aMEI粉絲專機飛到台東追星，不僅可以享有跨年演唱會aMEI粉絲專屬的VIP白金魅力四射席，回程更安排搭乘華信航空曙光專機，在空中迎接2021年第一道曙光。

華信表示，aMEI粉絲專機＋曙光專機尊榮行程，每人9888元，今日中午12時起正式開賣。

(中時 )