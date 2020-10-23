國家通訊傳播委員會（NCC）下週一將舉辦《中天新聞台》換照案聽證會，《中天新聞台》將被關台傳言甚囂塵上，引發各界關注。《中天新聞台》資深黨政文字記者陳文越直言，自己做的事情不斷被外界「抹黑抹紅」與惡意攻擊，讓她覺得「心很累」；並大聲疾呼自己做的事沒有錯，或許因為發揮媒體第四權監督政府讓執政者或綠營人士不滿，但仍必須堅持：「台灣不能只有一個聲音，也不能只有一個顏色。」

陳文越表示，自己在《中天新聞台》任職3年多來其實「心滿累的」，但並非是自己做的事情讓她感到心累，而是因為自己做的事情一直不斷被外界「抹黑抹紅」甚至是惡意的攻擊。陳更強調，在她看來一件事本來就有很多不同的面向，尤其「台灣不能只有一種聲音」。

陳文越指出，其實《中天新聞台》同仁在整個採訪的過程中，包括求證、採訪、跟現場判斷與其他工作程序，整個過程都跟其他新聞台沒有差別，「我們都是在做一個新聞人應該做的事情，整個過程其實沒有其他的不同」，但卻不知為何不同的面向或呈現不同的聲音、不同的族群的看法，就可能會被受到這樣的攻擊，真的是「非常非常的不公平」。

陳文越進一步指出：「現在《中天新聞》一直在做的事情就是監督政府，然後發揮媒體的第四權，但是在整個過程當中，或許有些話或者有些監督的角色跟監督的方向，讓執政找或者綠營人士感到不滿，但是我們報導的一些新聞跟角度，都還是社會上需要的另外一種聲音跟另外一種角度，所以我不認為這樣子就是一個不好的媒體，或是就應該被受到惡意的攻擊跟打擊，甚至是抹黑抹紅。」

不僅如此，陳文越更大聲疾呼：「我很相信我們現在一直在做的事情，可以讓社會更多的聲音被聽見。尤其我真的覺得，台灣不能只有一個聲音，也不能只有一個顏色。」

(中時新聞網)