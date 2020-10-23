黃沐妍在節目中落淚。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

女星黃沐妍（小豬）身材性感，是不少綜藝節目的常客，最近她自曝在戀愛中「愛到卡慘死」，原來她剛出社會時有位大她約10歲的男友，外型高大帥氣又有才華，有次小豬發現身體不適，去婦產科後被問「是否有多重性伴侶？」，回家問了男友，對方竟承認劈腿，還問她願不願意三人行繼續下去，她竟然還答應了。

黃沐妍最近上《單身行不行》，分享為愛痴狂的經驗，她透露先前曾交過一任男友，常嫌她小氣、穿著打扮很low，她為了討對方歡心，拋下節儉性格狂買名牌，出來吃飯也是黃沐妍買單，只是為了維持兩人關係，「希望他永遠對妳一樣好」，沒想到男方後來劈腿，出國時還不肯幫黃沐妍買名牌皮帶，因此慘遭分手。

黃沐妍又說，出社會後又交了另一個男友，大她10歲，非常懂得安撫她，又高又帥，還會彈吉他作詞作曲，男方更稱因為黃沐妍在演藝圈，希望兩人關係保密，以維持女方的身價，黃沐妍當下也很感動，覺得男友很替自己著想，在家軟禁半年，生活幾乎只為男友而活。

後來，黃沐妍上婦產科，被醫生確診得到了「小病」，回家後她問男友，對方竟然承認有其他伴侶，還問要分手或是接受三人行，黃沐妍不甘心，竟答應男方，事後後悔不已，因此得到憂鬱症，半年後她和這位男友漸行漸遠，終於分手。黃沐妍強調歷經這關自己已經成長，會先愛自己，不會再讓男友予取予求，若發現對方很愛控制她，她也會第一時間反應，不再委屈自己。

(中時新聞網)