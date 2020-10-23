美股全面收高雖激勵韓股早盤開高，但多空交戰下，開盤後近一個半小時，指數雖短暫由紅翻黑，但KOSPI指數午前大部分時間，都在平盤以上震盪。目前大盤指數為2366.14點，上漲11.09點，漲幅0.47%。

根據浦項鋼鐵(POSCO)公布最新財報，第3季營業利益為6670億韓元，相較去年同期1兆韓元，年減率雖出現36%，但減少幅度已較外界預期為低，並持續在縮小中，亦比第2季1680億韓元，大增近4倍。這家全球第5大鋼鐵業者表示，這全是拜下游客戶需求增加之賜，新冠肺炎疫情年初開始擴散時，鋼鐵需求量是每況愈下一天不如一天，重創浦項鋼鐵業績。所幸各國目前慢慢放寬隔離限制，營業水平也可望逐步恢復至新冠疫情爆發前水準。至於第3季營收年減率則為11%達14.3兆韓元，但同期淨利卻小增4%為5140億韓元。早盤浦項鋼鐵也表現不俗，股價一度上漲逾2.6%。

權值電子股漲跌互見，三星電子小跌0.17%，SK海力士則上漲1.08%。三星生物製藥大跌近4%，現代汽車則出現跌深反彈，上漲近3%。網路雙雄則全盤皆墨，NAVER跌1.71%，Kakao亦跌1.7%。

匯率方面，目前1美元可兌換1135.15韓元，韓元貶2.25元。

(時報資訊)