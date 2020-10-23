5G基站及網通設備需求減緩，銅箔基板廠-台燿(6274)第3季合併營收合併營收為43.02億元，季減18.14%，為108年第1季以來單季新低，亞系外資認為，儘管短期需求疲弱，但整體銅箔基板市場成長趨勢不變，維持台燿「買進」評等，但目標價降至130元。

美國對華為祭出新禁令，卯足全力打擊大陸科技廠，衝擊到大陸5G基地台建置腳步，全球5G基站建置進度亦受到新冠肺炎疫情持續延燒進度緩步，加上伺服器整體市場需求放緩，致使台燿第3季營運陷入谷底，9月合併營收下滑至12.34億元，月減19.13%，為108年2月以來新低，累計第3季合併營收為43.02億元，季減18.14%，為108年第1季以來單季新低，累計前9月合併營收為140.33億元，年增9.41%。

亞系外資最新報告指出，台燿在TPCA展上，展示了一系列新產品，包括：用於77GHz ADAS雷達傳感器的PegaClad 4A和ThunderClad，為即將到來的800G交換機升級準備了帶有新NER玻璃的4R，預估新產品將於明年進入試樣階段，預計2022年有機會放量，這些產品雖然無法很快帶來營收成長，但展現了台燿在高階銅箔基板的領先能力。

由於5G基站需求疲軟，台燿2020年第3季合併營收比市場預期低12%，我們將台燿第3季GM/OPM下調至23%/14%，我們預估10月/11月在新的中國基站招標的推動下，收入將出現連續增長，但因銷量仍將遠離高峰，我們預計第4季營收將季減10%。

考量基地台數量增長，以及伺服器平台更新延遲，我們將台燿2020年/2021年/2022年EPS分別下調了16%/11%/9%，並將台燿目標價由150元降至130元，不過，由於台燿股價已從近期高點和跌幅修正了35%，維持台燿「買進」評等。

(時報資訊)