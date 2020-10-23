記憶體封測廠力成(6239)法說會對第四季營運釋出轉佳展望，亞系外資出具最新報告力挺，認為力成股價已被低估，邏輯業務將擔當短期及長期成長主力，看好力成2020～2022年營收均可望維持雙位數成長、毛利率逐年走升，維持「優於大盤」評等、目標價129元不變。

亞系外資表示，力成第三季獲利表現符合市場預期，主因所得稅費用較高影響，營收、毛利率、營益率、稅前獲利表現均優於市場預期。公司預期第四季營收將持穩小增，主要受惠邏輯業務成長帶動，Flash業務估持穩小增，DRAM業務則持穩略降。

亞系外資對力成長期營收及獲利成長維持樂觀看法，認為力成在記憶體領域具備產能規模優勢、與關鍵客戶的長期合作關係，以及在高容量記憶體領域的可靠執行力及堆疊技術，為其主要競爭優勢，並預期邏輯業務成長將高於記憶體業務，填補可能流失的英特爾訂單。

亞系外資認為，邏輯業務將擔當力成短期及長期的營運成長主力，Flash亦為另一長期營運成長動能來源，DRAM業務則預期維持穩定。而力成股價自第二季以來已下跌27％，表現遠不如台股上漲10％，認為力成股價被低估，已列入買進清單中。

亞系外資預估力成2020～2022年營收均可望維持雙位數成長，毛利率可望自去年的19.1％逐年穩步走升，預估2020～2022年可望分別達19.7％、20.5％、20.8％，維持「優於大盤」評等、目標價129元不變。

(時報資訊)