《商情》黃金亞洲電子盤小幅走高 12:152020/10/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因英國脫歐協議使政治不確定性增加，進而提高黃金避險需求，拉抬金價走揚，不過受美元走強影響，加上投資者關注美國總統候選人川普與拜登於選前最後一場辯論，令買盤多呈現觀望狀態，因此金價漲幅受到限制；截至台北時間上午12點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲2.6美元，報每盎司1907.2美元。 12月白銀上漲0.016美元，報每盎司24.725美元。 1月白金上漲3.6美元，報每盎司887.6美元。 12月鈀金上漲3.7美元，報每盎司2399.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》「電」力不足 量縮狹盤 11:412020/10/23 財經 特斯拉概念股 憂喜參半 04:102020/10/23 財經要聞 《美股掃瞄》隨新激勵案協商進展起伏 美股震盪收高 08:342020/10/23 財經 《晨間解盤》投機力衰退 中實戶休息(倫元投顧提供) 08:512020/10/23 財經 金價瘋漲 明年高喊2,300美元 04:102020/10/23 全球財經 熱門股－得力 量能增溫突破整理 04:102020/10/23 證券．權證 《金融》美選情難料 國泰證：跟著政策走 尋覓受惠產業 10:502020/10/23 財經 亞洲高收債基金迎豐收 04:102020/10/23 證券．權證 12檔金融股跌深 外資搶補 04:102020/10/23 證券．權證 《晨間解盤》短線12600~13000點震盪(日盛投顧提供) 09:292020/10/23 財經 財經熱門新聞 華為最後一顆子彈？台積電斷貨晶片曝光 - 財經 從2件事洩玄機 謝金河感嘆「香港走味了」 - 財經 超越三峽大壩 澳砸1兆打造世界最大綠電廠 面積超台灣1／6 - 財經 《科技》半導體設備出貨旺 台廠受惠 - 財經 - 時報資訊 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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