因英國脫歐協議使政治不確定性增加，進而提高黃金避險需求，拉抬金價走揚，不過受美元走強影響，加上投資者關注美國總統候選人川普與拜登於選前最後一場辯論，令買盤多呈現觀望狀態，因此金價漲幅受到限制；截至台北時間上午12點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲2.6美元，報每盎司1907.2美元。

12月白銀上漲0.016美元，報每盎司24.725美元。

1月白金上漲3.6美元，報每盎司887.6美元。

12月鈀金上漲3.7美元，報每盎司2399.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)