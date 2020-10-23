大陸全國政協主席汪洋昨在台灣光復75周年活動中強調，不允許光復75年的台灣，在外部勢力干涉下分裂出去。獨派團體「台澎黨」上午在立法院舉行記者會，呼籲外交部提出相關證據，證明沒有台灣光復，及歸還中華民國的事實，如此一來，台灣才能獨立建國。

台澎黨主席鄭自才表示，台灣並沒有光復這件事，依照舊金山和約，台灣主權未定，所以台灣光復是中國在講的，中國說台灣自古為其領土，其實都是謊言。

台澎黨法務長黃聖峰也說，不止國民黨政，連民進黨政府都在騙，但民進黨身為受害者，應該把相關證明文件拿出來，證明當初日本放棄台、澎、金、馬，並沒有歸還給中華民國，這樣「台澎人」才能脫離中國威脅，獨立建國，並加入聯合國。

台澎黨也宣布，將在25日舉辦活動，抗議中華民國政權75年來，以從未發生、不曾存在的「台灣光復」欺騙台澎人。

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(中時 )