Nets guard Spencer Dinwiddie has parted with Roc Nation agency and is seriously considering representing himself, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2020

《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，籃網後衛丁維迪已經決定跟知名經紀公司「Roc Nation」分道揚鑣，更誇張的是，他竟然正在考慮自己來當經紀人就好，擺明就是又要出怪招為難聯盟了，畢竟他先前曾說要把薪水換成比特幣。

籃網上季能在杜蘭特整季報銷，厄文也因傷打打停停的窘境中，意外闖進季後賽的頭號功臣就是丁維迪，他上季交出場均20.6分、6.8助攻與3.5籃板，只要他待場上，籃網每100個進攻回合可以多拿11.5分，充分證明他在籃網的重要性。

不過丁維迪上季初突然拋出自己想把薪水轉成比特幣的天才想法，引發外界相當關切，甚至讓聯盟官方出面反對，如今他又開始相當具有獨創性的實驗想法，就是自己當自己的經紀人，代表他對自己很有信心，可以兼顧球員與經紀人角色。

畢竟「Roc Nation」經紀公司的來頭可是不小，創辦人是美國知名饒舌歌手Jay-Z，旗下擁有厄文、丹尼格林、拉梅洛鮑爾與莫里斯雙胞胎兄弟等球員，丁維迪竟然選擇離開大牌經紀公司的庇護，打算自己扛起經紀人重擔，只能說他太有想法了！

(中時 )