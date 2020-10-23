「2020鹿港風箏節」活動將於11月1日上午10點至下午5點於鹿港鎮立體育場熱鬧登場，今天先暖場。（吳敏菁攝）

鹿港吹起入秋以來最強的風勢，為今天鹿港鎮長許志宏宣告「2020鹿港風箏節」助威，水族生物，還有民俗神獸一起飛上天，號召11月1日一起來神馳飛揚，今年另項特色是地景風箏，展出來自德國與澳大利亞風箏藝術家設計的彩虹球和幾何動力風箏，隨風搖曳、光影變幻，讓人驚喜連連。

迎接九降風，鹿港鎮公所舉辦鹿港風箏節，亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南逾30位的風箏達人，帶來醒獅、海洋、星際等主題的造型的風箏展演。今天先暖場，技藝精湛的8＋特技風箏隊特技風箏秀開場，鹿港鎮長許志宏和來賓們一同放飛5米長的醒獅軟體風箏。

「2020鹿港風箏節」活動將於11月1日上午10點至下午5點於鹿港鎮立體育場熱鬧登場，今天先暖場。（吳敏菁攝）

「2020鹿港風箏節」活動將於11月1日上午10點至下午5點於鹿港鎮立體育場熱鬧登場，今天先暖場。（吳敏菁攝）

「2020鹿港風箏節」活動將於11月1日上午10點至下午5點於鹿港鎮立體育場熱鬧登場，今天先暖場。（吳敏菁攝）

10米的螃蟹、鯨魚、海豚、烏龜…等海洋系列風箏，以及外星人太空船風箏等也都在強風助威下，飛到天空，預告11月1日鹿港天空展開陸海空箏霸戰。除了特色風箏展演外，MOMO家族的檸檬哥哥、水晶姊姊和MOMO也會到場表演。

鹿港鎮許志宏鎮長表示，去年鹿港鎮首度舉辦風箏活動，獲得民眾與風箏選手的熱烈迴響，今年特別將風箏節列入鹿港四季紅的年度活動，並且融合鹿港的在特色與文化，以具鹿港文化特色的獅頭為概念，量身設計5米長的醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏。還有，水族生物展開繽紛的海洋派對。米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶也都飛上天。而來自外太空的外星人也將駕著太空船降落鹿港大會師。

(中時 )