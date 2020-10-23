台中市教育局楊振昇指出，10月30日將舉行教師評審委員會，該事件在程序管理上確實要檢討，教育局會以最快、最嚴謹方式進行裁處「該怎麼處理就怎麼處理！」（盧金足攝）

校園霸凌！台中市潭子區一所國中傳出老師疑因差勤問題，竟出手毆打學校人事主任，當天在辦公室有多名老目睹，但暴力事件經1個多月未見處理，老師也未調職靜待調查，家長擔心老師現在打主任，那天打學生後果不堪設想，看不下去向議員投訴，議員批評，「調查拖泥帶水，難道要等局長下台才要調查？」教育局長楊振昇表示，會以最快、最嚴謹方式進行裁處「該怎麼處理就怎麼處理，主席江肇國要求一周內提出調查結果。

市議員蕭隆澤、邱素貞、謝明源、陳淑華23日在議會質詢驚爆，潭子區一所國中的老師毆打主任，質疑老師情緒管理要檢討，「難道要打死人才有事？」教育局從9月7日事發至今，1個多月都沒有處理，

台中市議員蕭隆澤、邱素貞、謝明源、陳淑華23日在議會質詢驚爆，潭子區一所國中的老師毆打主任，質疑老師情緒管理要檢討，「難道要打死人才有事？」教育局從9月7日事發至今，1個多月都沒有處理。（盧金足攝）

「動手打人就不對」，蕭隆澤說，9月7日發生到現在1個月不處理，延宕太久，家長看不下去才會陳情，沒有適當處理才暴發。

邱素貞表示，老師教學生，卻來暴打主任最壞示範，目前全市還有國小到高中27名不適任教師，沒有退場機制，校園出現教育師資問題令人憂心。

陳淑華說，「是不是要等教育局長下台才有辦法處理，太誇張了！」杏壇出現暴力事件，教育局不能不能冷處理。

9月7日台中市潭子區一所國中驚傳校園暴力，一名男老師疑因差勤問題，毆打人事主任，因為拖了1個多月，教育局冷處理，打人的老師調離現職，或靜待調查，造成家長人心惶惶，擔心這名老師現在打主任，以後會會打學生，陳淑華怒轟，「拖了1個多月還不處理，難道要等教育局長下台才處理！」

議員謝明源質疑，之前一所學校有名老師對學生打了6個巴掌，還出言不雅，竟從6月到現在10月無動靜，教育局任由校園暴力，是否讓校園出現有樣學樣的情況。

蕭隆澤說，現在因主任已對打人的老師提告，還有驗傷單，但家長看下不去，教育局拖泥帶水一個月，兩人可能早有宿怨，但為人師表為了出勤時間上的問題，發生打人事件，做了最壞示範。

邱素貞表示，這起暴力事件在學校辦公室發生，有多名教師同場目睹，而且在上班時間打人，孝育局沒有積極處理方式，應該是屬於不妥當，這種事情應該要盡速去處理，近日須把對事情釐清才對。主席江肇國裁決教育局應於1周內盡速調查清楚，做出明確處分 。

教育局長楊振昇表示，初步調查，該國中老師今年9月7日疑因差勤管理問題，與該校人事室主任發生肢體衝突，人事主任到院驗傷後已向警局報案，循司法途徑尋求救濟。

教育局說，9月9日已派員到校了解，關心人事主任傷勢，學校同時成立調查小組，分別於9月9日、14日、21日舉行3次校園事件處理會議。

楊振昇指出，10月30日將舉行教師評審委員會，該事件在程序管理上確實要檢討，教育局會以最快、最嚴謹方式進行裁處「該怎麼處理就怎麼處理！」

教育局強調，為維護學生受教權及學習品質，市府事發後立刻要求該校加強巡堂、宣導暴力防治措施，指派該校視導責任區督學持續到校視察。

(中時 )