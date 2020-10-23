今年公費流感疫苗民眾施打踴躍，各地出現短缺的問題，衛福部17日緊急啟動應變機制，暫緩50歲至64歲公費接種，引發爭議。國民黨立委鄭正鈐指出，「你有打到疫苗嗎？」已成近日民眾的問候語，而種種亂象就源自於衛福部長陳時中的一句話——「打流感疫苗對新冠肺炎也會有防治效果。」

鄭正鈐21日在臉書發表文章《誰造成的疫苗之亂？》表示：「『你有打到疫苗嗎？』成了民眾近日的問候語，看到許多年長者每天一早趕去排隊打疫苗，還不見得打的到，令人心疼不已。民眾搶打流感疫苗，爆發『疫苗之亂』，這些亂象是誰造成的？」

鄭正鈐指出：「衛服部10月5日召開記者會，陳時中不但『率先』施打流感疫苗，還強調，打了疫苗可以減少重症發生，不僅可以減少傳染流感，還有一些防治新冠肺炎成果。民眾聽到陳時中說『打流感疫苗對新冠肺炎也會有防治效果』，當然會踴躍響應施打疫苗，但疫苗開放施打後，湧現『搶打潮』，衛服部倉促宣布50歲至64歲民眾『被停打』。這項措施一宣布，反而引起更多人的恐慌，擔心劑量不足，打不到疫苗。」

不僅如此，鄭正鈐痛批：「疫苗之亂造成民怨沸騰，原因在於衛服部的錯誤決策。首先，衛服部不知因應時勢，只會照本宣科，導致疫苗數量不足；其次，未能比照去年分批施打，導致民眾排隊恐慌打不到疫苗；以及政策反覆，導致民眾與基層公務員疲於奔命。一句道歉無法了事，重要的是要儘速提出治本作法，安定民心。」

(中時新聞網)