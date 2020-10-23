中天新聞台執照今年12月到期，各界有關蔡政府將撤照的傳聞甚囂塵上，甚至點名有意接下52頻道的媒體「已經在排隊」。NCC將於26日針對中天換照召開聽證會，「捍衛新聞自由」、「誓守民主言論」的聲音陸續發酵。中天資深編輯陳嘉仁力諫NCC，「打開耳朵，聽聽我們的聲音！」

「一則新聞，可能影響一個人的一生」，陳嘉仁強調，他的媒體資歷超過20年，待過3、4家電視台，中天是他待最久的地方，原因沒別的，「這裡給了我一個可以揮灑新聞專業的舞台」。

但現在，NCC說關就關，完全無視中天同事查證新聞、挖掘真相的努力，「NCC點出來的問題，各台都有，為什麼只有中天做了會被罰」，陳嘉仁忿忿不平地問：「難道這樣對中天的連續開罰，不是一種選擇性的針對嗎？」

陳嘉仁說，中天新聞部團隊就像是一家人，大家的心都是在一起的，「我們知道我們是誰、我們知道我們在做什麼」，他呼籲政府把心、耳都打開，「聽聽我們的聲音」。

中天電視

(中時新聞網)