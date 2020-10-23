雲林縣政府文化觀光處首屆舉辦「西螺大橋藝術長廊藝陣文化祭」，今晚（23日）登場，晚上6 點半、8點半免費供應雲林豬肉滷肉飯；8點開始舉行西螺大橋「萬人舉火把」活動。（周麗蘭攝）

雲林縣政府文化觀光處首屆舉辦「西螺大橋藝術長廊藝陣文化祭」，今晚（23日）登場，晚上6 點半、8點半免費供應雲林豬肉滷肉飯；8點開始舉行西螺大橋「萬人舉火把」活動，登記領LED燈火把的民眾可從西螺大橋南、北端進場，向橋中央第16墩集合。

今年因新冠肺炎衝擊，民眾減少出外旅遊，時序步入深秋，縣府自23日到25日一連三天，封閉西螺大橋舉辦表演活動，鼓勵民眾民眾走出戶外，欣賞本縣著名的地標西螺大橋，驅走陰霾的心情。

明天（24日）登場的是由西螺七崁武術文教基金會舉辦的109年運動i臺灣計畫「西螺七崁武術嘉年華」，下午3點半一年一度「西螺七崁武術大會師」登場，將有西螺七崁各武館師父、學校武術團體表演傳承的七崁武術； 重頭戲「天燈祈福佑七崁」明晚6點登場。（周麗蘭攝）

明天（24日）下午3點半一年一度「西螺七崁武術大會師」登場，將有西螺七崁各武館師父、學校武術團體表演傳承的七崁武術。（周麗蘭攝）

今晚登場的是晚間8點的萬人舉火把活動，晚上6點半起橋旁搭設舞台將有雲林子弟、前雲門舞集團員趙敦毅表演「威武雲立方」開場，即將成真團體表演火焰大秀，隨後萬人舉LED火把登場，群眾自南端西螺與北端溪州兩側，手持火把朝橋中於橋中央第16墩相會。

文觀處表示，有報名舉火把的民眾今晚6點到7點半開始領取LED火把；6點半開始在大橋南端舞台、8點半在橋中央提供免費滷肉飯品嘗。

明天（24日）登場的是由西螺七崁武術文教基金會舉辦的109年運動i臺灣計畫「西螺七崁武術嘉年華」，今年主題是「走入生活武術發現西螺七崁武術風華」。

明天一大早6點半「貓踏路跑」登場，8點半後舉辦以七崁武術或風光為主題的創意著色比賽、七崁文化藝術展風華、走讀「西螺七崁武術」紀錄片發表會、親子趣味闖關遊戲活動。

下午2點接著推出「生活武術‧地方產業」，西螺鎮埤頭社區、二崙鄉崙西社區提供傳統茶飲與小吃品嘗，同時舉行彩繪DIY、市集、七崁武術論壇、生活武術大體驗。

下午2點半起將有「獅陣」與「後場」聯演，讓隱藏在舞台聚光燈背後的後場推手走上舞台。下午3點半一年一度「西螺七崁武術大會師」登場，將有西螺七崁各武館師父、學校武術團體表演傳承的七崁武術。

重頭戲「天燈祈福佑七崁」明晚6點登場，七崁武術文教基金會董事長李明哲表示，西螺七崁早年為自保而習武，保衛部落與家人安康，今年把七崁武術與施放天燈的意念連結，為七崁武術祈福。

(中時 )