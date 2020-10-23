富邦悍將主場迎戰統一獅，也可以說是下半季最重要的一場比賽，只要富邦贏球將會拋下封王彩帶，統一獅要全力阻擋，不過富邦派出「最強洋投」索沙，對獅隊來說是場硬仗，獅隊打擊教練劉育辰表示，今日打者的臨場發揮才是最重要的，希望本季在新莊沒吞過敗投的索沙，唯一一場「失常」就是在今天。

其實索沙對3隊成績來看，對統一獅最沒壓制力，8場比賽拿3勝1敗，自責分率高達4.44，尤其獅隊「外野三帥」對上索沙都打特別好，蘇智傑打擊率4成80、林安可4成74相當可怕，兩人各對索沙敲2轟，陳傑憲也繳出高達3成91的打擊成績。

不過劉育辰說，一場定生死的比賽，過去的數據都只是參考用，「簡單講是沒有明天的比賽，上場想法簡單化，當下臨場應變、對投手掌握、主審好球帶了解更重要。」劉育辰提醒獅隊打者，上場就是縮短揮棒節奏、確實擊球，做最有貢獻的揮擊和策略，回歸到基本、以團隊為重的想法。

雖然索沙對獅較不拿手，不過本季也投出2完投、1完封，用球數破百是家常便飯，耐投能力相當驚人，尤其索沙已經休滿6天，富邦絕對想讓「滿血」的索沙多撐幾局，甚至讓他完投，對此劉育辰則說，「雖然他很耐投，但我們也不能坐以待斃，保持讓他多投一顆的想法，好好把握前面幾顆球的機會，不能讓他投得太舒服，讓他先搶到好球數對我們不利。」

此外索沙堪稱是「新莊王」，本季在新莊主場8連勝，且沒有任何敗投，劉育辰表示，「新莊投手丘比較短，對於索沙武器球指叉球比較有優勢，他投得很好，希望唯一一場不好就出現在23日。」

(中時 )