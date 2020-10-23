高雄巿3年來闖紅燈取締數倍增，為高雄巿庫增加約2.91億元，不過巿議員黃紹庭卻質疑，取締交通違規有效率卻沒效果，主要原因就是從違規到收到罰單，大約要2、3個月，車主早就忘了，難怪酒駕與闖紅燈重犯率高達70％。

黃紹庭23日在議會警消衛環部門質詢指出，闖紅燈違規舉發數，高雄巿105年從16萬3626次倍增到108年的34萬5876件，而今年9月取締3萬8416件還創單月新高，反觀台北巿是從8萬0574件增加到8萬7833件，取締幅度只有1成。

如果依每張罰單平均1600元換算，從105年至108年，已為高雄巿庫增加2.91億元，只不過這3年來闖紅燈取締數倍增，因闖紅燈而肇事的車禍事件到底有沒有降低？黃紹庭質疑，高雄巿政府警察局有效率，但可能沒效果。

他認為，高雄巿取締交通違規，從違規發生到車主收到罰單，大約要2、3個月，根據專家研究報告「酒駕與闖紅燈」重犯率高達70％。從心理學來看，車主收到罰單可能在想什麼時候被拍的？再不然就是，在哪裡被拍的？

黃紹庭說，3個月才收到罰單，車主第一時間絕不會認為「我錯了，不應該闖紅燈」因為時間隔太久了。但台北巿收到罰單最多20天、平均10天，因此闖紅燈如果能盡快地讓違規者知道，改變習慣的機會就很高。

高巿警交大大隊長陳文耀表示，目前法定收到罰單是3個月內，高雄平均是2個月以內。警察局長劉柏良表示，寄發紅單，台北巿是外包，高雄巿是自己做。黃紹庭認為如果一違規就發簡訊通知車主比較有效率，劉柏良表示會朝5G的方向來研究。

(中時 )