「2020金門老兵召集令」活動獲得熱烈回響，尚義機場報到櫃台人潮不斷。（李金生攝）

「2020金門老兵召集令」活動獲得熱烈回響，前陸軍總司令陳鎮湘今（23）日組團回到英雄島，重溫走過枕戈待旦日子，始終烙印心中的軍旅回憶，當年一起揮灑青春、活力的老戰友，挺起胸膛齊聲吶喊：「金門加油!」、「中華民國加油!」

這支由曾任金防部司令官陳鎮湘帶領的老兵隊伍，團員從二等兵到上將都有，包括前金防部副司令官陳金生中將及前烈嶼師裝騎連長的范作胤將軍、前金西師安岐連長段國基將軍和前南雄師長江銘將軍，以及多位軍醫院護理長。

「2020老兵召集令」活動至22日已帶動消費金額1億6686萬3369元，觀光產值十分可觀。（李金生攝）

尚義機場的軍事體驗區，讓老兵重溫枕戈待旦的軍旅生活。（李金生攝）

1970年在大膽島當連長，1996年任職金防部司令官的陳鎮湘上將表示，他在上個月重返大膽島時，即曾專程再回到駐紮的地方，今天再與袍澤重返金門，感覺好像又回到家一樣，感謝縣府舉辦這項非常有意義、有深度的活動，讓回憶當年軍旅生活的老兵感到十分溫馨。

前南雄師長江銘少將帶著1996年「台海危機」期間獲頒的榮譽獎狀重返金門島。（李金生攝）

「我金門老兵我驕傲」─老兵重返榮耀的標誌。（李金生攝）

縣府觀光處副處長許績鑫說明，「2020金門老兵召集令」自9月30日展開以來，至今已有2000多人報到，縣府今年準備8000份限量紀念酒和專屬紀念品，贈送帶領家人回到英雄島，重返榮耀的老兵，搭配離島國旅熱潮，掀起新一波旅遊盛況。

縣府統計，「老兵召集令」活動至22日為止，最高紀錄是1位老兵帶30位親友同行，平均1位老兵有8人同遊，平均每人消費金額新台幣1萬3024元，總計活動開跑至今帶動消費金額1億6686萬3369元，觀光產值十分可觀。

金門縣府今年準備8000份限量紀念酒和專屬紀念品，贈送帶領家人回到英雄島，重返榮耀的老兵。（李金生攝）

帶隊重返金門的陳鎮湘上將在尚義機場巧遇昔日「戰友」前立委楊應雄（右），十分開心！（李金生攝）

金門當地旅遊業者推出一日專車遊程、136家店家業者提供各式商品消費優惠，觀光處也在尚義機場設置草綠服體驗區、與軍事標語合照等單元，搭配烈嶼西方街推出「戰地一條街」、金湖鎮公所刺槍術、軍歌體驗、撞球比賽，都為金門旅遊不斷增添精彩。

縣府觀光處提醒，9／30-12／15「老兵召集令」活動期間，每日0830-1700在尚義機場的接待櫃檯受理老兵報到和親自申領紀念品。相關活動訊息可查詢：〈金門觀光旅遊網〉。

(中時 )