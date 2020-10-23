台南市北區開元市場建置的愛心惜食平台啟用，供餐給北區勝安社區據點長輩。（洪榮志攝）

台南市政府從2019年7月起陸續結合轄內公有零售市場建置愛心惜食平台，鼓勵市場攤商將進貨過多或賣相不佳，但仍可食用的蔬果、魚肉等食材集中放置專用冰箱內，分享給有需要的人，截至9月底受益人數已超過5萬人。全市第13處惜食平台23日在北區開元市場啟動，市長黃偉哲承諾未來將持續設置惜食平台，發揮愛心並友善環境。

黃偉哲表示，惜食平台發揮資源不浪費、垃圾不增加，並將食材分享給有需要的人等「三贏」功能，感謝市場自治會及各攤商的全力支持，配合市府政策建置惜食平台，同時也對財團法人台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會捐助6台冰箱表達感恩之意，期盼未來結合各界公私協力的資源合作，促成惜食平台再繼續拓點，讓社會福利服務發揮最大效用。

社會局表示，愛心惜食平台是黃偉哲的重要政見之一，去年社會局與市場處積極結合公有市場辦理愛心惜食平台的建置，今天啟用的北區開元市場惜食平台為完成布建的第13處。

社會局還指出，各市場捐贈的食材種類多樣，除蔬菜水果外，也有許多市場捐贈生鮮魚肉類或部份熟食；據統計，南市各惜食平台從2019年7月至2020年9月30日止，累積捐贈食材已經達到10公噸455公斤，受益人次亦達5萬3141人次，顯見各市場攤商熱心公益，不只傳愛社區，更能達到惜食愛物、地球永續的目的。

社會局說，13處惜食平台分為中西區-東菜市場、學甲區-學甲市場、新營區-第三市場、官田區-隆田市場、六甲區-六甲市場、佳里區-中山市場、歸仁區-主婦聯盟台南分社、北區-開元市場、新市區-新市市場、麻豆區-市五市場、西港區-西港市場、永康區-永康市場、中西區-第一小康市場等。

(中時 )