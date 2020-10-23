輕軌調香（淡水輕軌提供／戴上容新北傳真）

香氛列車將啟動！新北捷運公司邀請知名香氣品牌P.Seven操刀，打造淡海輕軌專屬香氛「輕軌香」，目前共研發出3種融合淡水在地的香氛，捷運公司24日至11月8日止，邀請民眾票選輕軌專屬的香味，參與票選的民眾還有機會獲得iPhone12 Pro 128G。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，融合幾米裝置藝術的淡海輕軌通車以來，吸引大批人潮造訪，為迎接年底通車的藍海線，捷運公司創軌道業之先，推出結合嗅覺「香氣藝術」的沉浸式搭乘，並進行票選活動，票選結果將用來打造全台最香的輕軌列車、車票，未來也預計開發輕軌香周邊商品。

新北捷運公司指出，淡海輕軌票選的3款香氛中，「晨露」擁有青檸香氣，混合野百合香氣；「夕顏」則有溫暖的海洋、木本香氣；「藍夜」融合麝香，彷彿停駐於輝耀的夜晚，每款香氣都是由台灣知名香氣藝術品牌P.Seven社長潘雨晴親子操刀，各具淡水地方特色。

新北捷運公司補充，輕軌香票選現場設置於紅樹林站，現場擺有3座試香亭及投票箱，民眾24日起可至輕軌紅樹林站售票處自由索取選票，11月8日活動結束後擇日抽獎，獎品包含iPhone12 Pro 128G 太平洋藍手機1支，還有藍海線通車主題遊程套票、漁人碼頭福容飯店住宿套票1名及沙崙沙灘騎馬體驗套票2名及藍海線通車主題商品等獎項。

(中時 )