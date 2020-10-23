長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）23日股價大漲，市場對於第三季財報抱著高度的預期，且貨櫃航運第四季淡季不淡且業者認為2021年的運價也將維持在高檔，特別2021年合約價重新簽約，合約價的運價將優於2020年，有利於業者獲利，吸引資金23日流入台股的貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等個股上。

Alphaliner預估2020年需求增長率-4.5％，2021年則受惠需求復甦預估為5.6％。供給方面，2020年預計新船下水88.7萬TEU，拆船30萬TEU，運力淨增加58.7萬TEU，約增加2.6％，2021年預計新船下水107.3萬TEU，拆船35萬TEU，運力淨增加72.3萬TEU，約增加3％，2021年目前新船下水的運力壓力相對舒緩，產業供需結構較2020年好轉。

依據上海航運交易所的資料顯示，美西線於9月18日創下3,867美元／FEU的新高紀錄，即使因為中美雙方關切運費，但在缺櫃的情況下，進入10月淡季運價表現仍相對有撐，10月16日收3,841美元／FEU，而南美線也是因為艙位不足加上疫情後的補庫存需求，運價從8月初的963美元／FEU 一路漲至目前的3,984美元／FEU，也是創下2017年6月的3,811美元以來的新高。

受惠運價維持高檔，長榮10月合併營收將再繳出創新高的好成績單。

(工商 )