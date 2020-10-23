外交部委託、外貿協會舉辦「2020年拉丁美洲牛肉採購成果發表會」，23日持續推廣拉丁美洲牛肉，預計後續一年內向巴拉圭、宏都拉斯及尼加拉瓜等三友邦供應商採購金額將達1520萬美元。

貿協副秘書長王熙蒙指出，拉美牛隻以天然放牧草飼為主，素有「天然牛」美喻，以今年因疫情影響1-9月進口台灣牛肉相對下降2.2％，但來自拉丁美洲三國家牛肉進口相對逆勢大成長，像是宏都拉斯成長141％、巴拉圭成長117％、尼加拉瓜成長9.4％。

而根據進口商金煜實業總經曾仲維指出，近五年來引進拉美牛肉比例逐年擴大，以配額來說進口量超過二萬多噸，成長比是數百倍；他強調，拉美牛具香草味，加上包括巴拉圭等邦交國均有FTA免關稅，相對比美國牛平均價差達50％，在近年來，巴拉圭進口量早已超越同屬放牧香草牛隻的澳洲、紐西蘭牛，前景相當看好。目前進口來台牛肉，仍以美國牛為最大宗，拉美國家巴拉圭第二，接著是澳洲、紐西蘭等。

貿協指出，拉美牛肉採購活動自9月16日起辦理線上洽談活動，計有國內6家進口商和3個邦交國（包括巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜）12家供應商參加，共洽談26場次，10月7日接續辦理巴拉圭牛肉視訊採購洽談會，計有國內4家進口商與5家巴商洽談，預計後續一年內向3友邦供應商採購金額1,520萬美元。

發表會上亦邀請臺灣肉品進口業者分享採購經驗及消費者反應。湯瑪仕肉舖推廣拉丁美洲草飼牛的優勢與肉質特色，解開拉美牛肉低脂鮮美的秘密，成為國人日常購買的選項之一，拉美牛肉的多元適應性，包含性價比、鮮美肉質以及低脂高蛋白的特性，符合國人的飲食需求。

根據海關統計顯示，拉丁美洲友邦國牛肉產品在臺市占逐年成長，2019年全國冷凍牛肉進口總額約6億3,000萬美元，其中13%來自巴拉圭、尼加拉瓜及宏都拉斯3國友邦，2020年雖受疫情影響，而截至2020年9月我國自3友邦進口金額較去年同期成長89％，直逼1億美元，顯見拉美牛肉的天然健康的純淨品質已受到國人青睞。

(工商 )